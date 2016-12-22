Ураган помешал шести самолетам приземлиться в Красноярске

Из-за ураганов, которые обрушились на Красноярский край, в аэропорту столицы края не смогли приземлиться шесть самолетов, заявил пресс-секретарь аэропорта Емельяново Никита Палеха. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как рассказал Палеха, из-за сильного ветра экипажи воздушных судов, направлявшихся в Красноярск, приняли решение отправиться на запасные аэродромы.или вернуться на аэродромы вылета. «Это шесть рейсов, четыре из них ушли в аэропорт Абакана — рейс из Пулково, два из Москвы и один из Норильска. Один из Екатеринбурга сел в Кемерово. Рейс из Толмачево (Новосибирск) вернулся обратно», — уточнил Палеха.

В конце октября из-за сильного ветра в аэропорту Магадана не смогли приземлиться два самолета. Ими стали воздушные суда авиакомпаний «Глобус» (дочерняя компания S7) и «Аврора» (дочерняя компания «Аэрофлота»). Порывы ветра составляли до 20 м/с.

