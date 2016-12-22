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«Комитет защиты журналистов» призвал освободить депутата Рудникова
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«Комитет защиты журналистов» призвал освободить депутата Рудникова
Политика, 05:19
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«Комитет защиты журналистов» призвал освободить депутата Рудникова

Международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ) призвал освободить депутата калининградской облдумы и главного редактора газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова. Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

«Мы призываем российские власти немедленно освободить Игоря Рудникова и снять с него все обвинения», — заявила координатор программ CPJ по Европе и Центральной Азии Нина Огнянова. По ее словам, власти также должны расследовать жалобы Рудникова на избиение во время задержания и привлечь виновных к ответственности.

Ранее Центральный районный суд Калининграда арестовал Рудникова до 1 января 2018 года по обвинению в вымогательстве. Также суд отправил под домашний арест другого фигуранта дела, бывшего заместителя полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Дацышина.

Следствие считает, что Рудников вымогал $50 тыс. у руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Виктора Леденева. Взамен главный редактор пообещал перестать публиковать сведения, которые «порочат» Леденева. Глава калининградского СКР передал деньги Дацышину, а тот в свою очередь отдал их Рудникову.

Депутат облдумы был задержан 1 ноября у своего дома. Сотрудники полиции и спецслужб отвезли его в редакцию «Новых колес», которую взяли штурмом. Тогда же силовики задержали соучредителя газеты Светлану Березовскую.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов 2 ноября заявил, что в отношении Рудникова возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Теги: Калининград , вымогательство , Депутаты , облдума
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