Россия начала подготовку резолюции ООН по борьбе с героизацией нацизма

Проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» начали подготавливать в России. Об этом говорится в комментарии на сайте посольства России в США.

В проекте резолюции речь идет об обеспокоенности «подъемом экстремистских движений и политических партий, чья платформа зиждется на идеологии расизма и этноцентризма». В документе также говорится о «постыдной практике возведения в ранг национальных героев и героев национально- освободительных движений тех, кто сражался против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами». Также в документе говорится об осквернении памятников борцам против нацизма, незаконной эксгумации и перенесении их останков.

В посольстве заявили, что «неготовность США поддержать документ каждый раз вызывает недоумение и разочарование». «Представитель Вашингтона всегда голосует против этой резолюции», — подчеркивается в сообщении.

В посольстве уточнили, что документ «всегда принимается подавляющим большинством, а против голосуют обычно единицы». Украина с 2014 года также стала голосовать против данной резолюции. В посольстве отметили, что это стало «логическим следствием переворота, осуществленного в Киеве вооруженными националистами». В сообщении посольства также указывается, что в 2016 году против резолюции голосовали только США и Украина.