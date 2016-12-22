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Суд Нью-Йорка отказал адвокату Весельницкой во въезде в США
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Суд Нью-Йорка отказал адвокату Весельницкой во въезде в США
Политика, 04:43
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Суд Нью-Йорка отказал адвокату Весельницкой во въезде в США

Суд нью-йоркского района Манхэттен отказал российскому юристу Наталье Весельницкой в разрешении на временный въезд в США для участия в судебных слушаниях по делу группы компаний Prevezon Holdings. Об этом сообщает Reuters

Агентство уточняет, что предыдущее разрешение на временный въезд в США истекло. Весельницкая пыталась добиться выдачи нового разрешения через суд, однако окружной судья Уильям Паули заявил, что решение об иммиграционном статусе российского юриста находятся «непосредственно в компетенции исполнительной ветви власти» США.

Prevezon Holdings подконтрольна сыну вице-президента РЖД Дениса Кацыва. Власти США в 2013 году в рамках «акта Магнитского» и с подачи основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера возбудили уголовное дело против Prevezon Holdings о хищении и отмывании денег в США. В мае 2017 года группа компаний достигла досудебного соглашения и обязалась выплатить $5,9 млн. в качестве компенсации. Весельницкая представляла интересы Кацыва по этому делу.

Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован в России в 2008 году по делу уклонения организации от уплаты налогов. По мнению Браудера, арест Магнитского был «местью» за то, что он провел расследование и раскрыл схему вывода средств из бюджета России за границу. Магнитский умер в СИЗО в 2009 году.

Сама Весельницкая считает историю с гибелью Магнитского «фейком». В беседе с РБК она утверждала, что потратила 2,5 года «на изучение истории Браудера». По ее словам, она и ее коллеги собрали «уникальный материал», который раскрывает «вся конструкцию, на которой Браудер основывает свою историю, связанную с гибелью [Магнитского]». Весельницкая подчеркивала, что юрист Hermitage Capital «не имел юридического образования и никогда ничего не расследовал».

Американские власти в 2012 году приняли закон о санкциях против российских чиновников, которые, по мнению США, несли ответственность за нарушения прав человека. Попавшим в санкционный список россиянам запретили въезжать в Штаты, а все их активы на территории страны были заморожены.

В России в 2013 году заочно приговорили Браудера к девяти годам тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере. Его также обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Тверской районный суд Москвы в феврале 2017 года постановил заочно арестовать Ивана Черкасова, бизнес-партнера Браудера. 

Теги: США , Hermitage Capital , Нью-Йорк , Prevezon Holdings , «Акт Магнитского» , Наталья Весельницкая ...
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