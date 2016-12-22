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В посольстве России в Оттаве назвали канадские санкции «бессмысленными»
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В посольстве России в Оттаве назвали канадские санкции «бессмысленными»
Политика, 03:51
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В посольстве России в Оттаве назвали канадские санкции «бессмысленными»

Решение Канады о расширении антироссийских санкций «абсолютно бессмысленно и предосудительно». Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь посольства России в Оттаве Кирилл Калинин.

По его словам, Канада «изолирует себя от одной из ключевых мировых держав». Он добавил, что действия Оттавы «отбрасывают канадскую внешнюю политику назад в узкую черно-белую мировоззренческую позицию, несовместимую с современной геополитикой».

Ранее Канада ввела персональные санкции против 30 россиян, пополнив канадский «список Магнитского». Всего в списке находятся 52 человека. Власти Канады считают, что включенные в него люди несут ответственность за коррупцию и грубое нарушение прав человека. Фигурантам списка запретили въезд в Канаду, их активы в стране будут заморожены.

В список входят глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, замгенпрокурора России Виктор Гринь, экс-замминистра внутренних дел Алексей Аничин, судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко (участвовал в «деле Магнитского») и другие.

В МИД России пообещали дать ответ антироссийским санкциям и закрыли въезд для «десятков» граждан Канады. Комментируя «зеркальный» ответ на действия Канады, в МИД пояснили, что «речь идет тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений».

В России в 2008 году арестовали юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского из-за уклонения организации от уплаты налогов. Основатель фонда, британский бизнесмен Уильям Браудер заявлял, что арест Магнитского стал «местью» за то, что он раскрыл схему вывода денег из российского бюджета за границу. Юрист скончался в СИЗО в 2009 году.

В США в 2012 году приняли закон о санкциях против чиновников из России, которые, по мнению Вашингтона, были причастны к нарушениям прав человека. Им запретили въезд в США и заморозили все активы на территории Штатов. Аналогичный закон вступил в силу в Канаде в октябре 2017 года.
 

Теги: Канада , Оттава , посольство России , «список Магнитского» , Санкции
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В Россию запретили въезжать «десяткам» канадцев в ответ на санкции Политика
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