Порошенко подписал указ о выводе двух сел из «серой зоны» в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о выводе сел Широкино и Бердянское из «серой зоны» (зоны демилитаризации) в Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

В указе говорится о создании военно-гражданской администрации в селах Широкино и Бердянском Волновахского района Донецкой области. Указ вступает в силу со дня его опубликования. Село Широкино 6 июля 2015 года вошло в 30-км демилитаризованной зоны по решению переговорщиков Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Участники «минских соглашений» договорились о выводе из Широкино украинских военных и ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на расстояние 15 км от населенного пункта. В ДНР сообщили о выводе своих войск из Широкино еще 2 июля 2015 года.

Вместе с тем, по данным министра обороны ДНР Владимира Кононова, по состоянию на 5 июля 2015 года украинские силовики все еще оставались в Широкино. Также в селе по итогам переговоров должны были установить наблюдательный пункт ОБСЕ. В конце июля миссия ОБСЕ покинула населенный пункт из-за ранения наблюдателей.