Коалиция во главе с США заявила о «почти полном» освобождении Ирака от ИГ

Иракские войска обеспечили «почти полное» освобождение страны от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) после взятия города Эль-Каим. Об этом заявила антитеррористическая коалиция во главе с США, сообщается на сайте министерства обороны Штатов.
«Армия Ирака храбро сражалась за этот город, иракские солдаты очень быстро заняли последний оплот ИГ в Ираке», — заявил представитель коалиции, генерал-майор Роберт Уайт. По его словам, угроза нападения террористов в регионе все еще сохраняется, поэтому коалиция продолжит сотрудничество с армией и правительством Ирака для того, чтобы «нанести окончательное поражение ИГ».
Накануне иракские войска вошли в один из последних оплотов ИГ в Ираке — город Эль-Каим. Заняв город, солдаты также восстановили контроль над пограничным переходом в Сирию, бывший ранее под контролем боевиков. Дорога из Эль-Каима ведет через пограничный переход в сирийской город Альбу-Камаль. По данным коалиции, в окрестностях Эль-Каима остается около 1,5 тыс. террористов.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 31 октября заявил, что войска США останутся в Ираке до «окончательной победы» над ИГ.