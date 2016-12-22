Врио главы Дагестана поручил разобраться с «поборами» дальнобойщиков

Врио главы Дагестана Владимир Васильев поручил вице-премьеру республики Рамазану Джафарову разобраться с незаконными поборами дальнобойщиков на таможне на российско-азербайджанской границе. Об этом сообщает агентство «Дербент».

Накануне агентство сообщало о бойкоте дальнобойщиков из-за поборов на таможенном терминале «Виадук» Магарамкентского района. По словам водителей, сотрудники фитосанитарной и таможенной службы вымогали у них деньги за досмотр и проверку грузов. После этого дальнобойщики начали акцию протеста, из-за которой на пограничном пункте образовалась многокилометровая очередь из фур.

В ответ в таможне заявили, что они собирают законные пошлины за проверку грузов и пропуск грузовиков. Однако дальнобойщики утверждают, что оплата производилась без квитанций и кассовых чеков. После этого на пограничный пункт пропуска Яраг-Казмаляр прибыла комиссия из Москвы для расследования обстоятельств происшествия. Об этом «Дербенту» рассказал представитель «Союза перевозчиков Дагестана» Магомед Курамагомедов.

«Комиссия намерена расследовать случаи вымогательства денег у грузоперевозчиков сотрудниками таможенного контроля и фитосанитарной службы. Как нам объяснили, гости из Москвы представляют руководящее начальство провинившихся ведомств», — заявил собеседник агентства.