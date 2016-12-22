Центральный районный суд Калининграда арестовал обвиняемого в вымогательстве депутата облдумы и главного редактора газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова. Об этом сообщает издание «Клопс.ru».

В суде заявили, что арест Рудникова продлится до 1 января 2018 года. Прокурор потребовал поместить депутата под стражу, так как он мог скрыться и продолжить преступную деятельность, а также уничтожить улики и оказывать давление на свидетелей. Кроме того, суд отправил под домашний арест еще одного фигуранта по делу о вымогательстве, экс-заместителя полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Дацышина.

Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что против Рудникова возбудили уголовное дело по ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство). По версии следствия, Рудников и Дацышин вымогали у главы регионального управления Следственного комитета России (СКР) Виктора Леденева $50 тыс. В обмен Рудников заявил, что не будет публиковать в своей газете «порочащие» Леденева сведения. Глава управления СКР согласился и передал деньги Дацышину, который отдал их Рудникову.

Депутата задержали 1 ноября возле его дома и доставили в редакцию газеты, которую сотрудники силовых ведомств взяли штурмом. В тот же день была задержана соучредитель «Новых колес» Светлана Березовская.