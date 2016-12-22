МЧС обследовало 49 км береговой линии Шпицбергена в поисках экипажа Ми-8

Сотрудники МЧС России 3 ноября обследовали 49 км береговой линии норвежского архипелага Шпицберген и не нашли членов экипажа или обломков российского вертолета Ми-8. Об этом сообщает «Интерфакс».

Все поисково-спасательные группы МЧС вернулись в Лонгйир, крупнейший населенный пункт Шпицбергена. Всего за пять дней они исследовали более 200 км береговой линии архипелага. Поиски пропавших россиян также ведут норвежские полицейские и волонтеры Красного Креста. Зона поисков ежедневно расширяется, этому также способствуют проведенные научные анализы специалистов из Норвегии.

Видео: Телеканал РБК

Российский вертолет Ми-8 рухнул в море 26 октября в 2 км от поселка Баренцбург на Шпицбергене. Он направлялся в Баренцбург из российского села Пирамида. На борту находилось восемь человек: пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Вертолет обслуживала компания «Конверс Авиа», он находился в лизинге компании «Арктикуголь».

Обломки вертолета обнаружили 29 октября на глубине 209 м в 2,2 км от мыса Хеер. Спасатели нашли тело одного из членов экипажа вертолета 30 октября. Оно находилось на дне моря в 130 метрах от места затопления Ми-8. Руководитель оперативной группы МЧС на Шпицебергене Евгений Саидов 2 ноября заявил, что остальные тела членов экипажа отсутствуют внутри разбившегося вертолета.

Как сообщил РБК представитель «Конверс Авиа», Ми-8 выпустили в 2013 году, у него не было технических неисправностей, а экипаж вертолета имел большой опыт полетов. По словам полпреда президента России в Северо-Западном округе Николая Цуканова, Ми-8 мог потерпеть крушение из-за сложных климатических условий.