В Бельгии назвали сроки отправки ордера на арест Пучдемона в суд

Бельгийская прокуратура 3 ноября получила ордер на арест экс-президента женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона и передаст его в суд 4 или 5 ноября. Об этом Reuters заявил представитель Федеральной прокуратуры Бельгии Эрик Ван дер Сипт.
«Мы будем изучать ордер и передадим его в суд завтра или послезавтра», — сказал представитель прокуратуры.
Накануне испанский суд выдал европейский ордер на арест Пучдемона и четырех его соратников из-за того, что они не явились на судебное заседание. С запросом ордера на арест в национальную судейскую коллегию обратился государственный прокурор Испании Мигель Карбальо. По его словам, Пучдемон и его соратники нарушили испанские и европейские законы, проигнорировав вызов на судебное заседание.
Адвокат бывшего главы Каталонии Пол Бекерт заявил, что Пучдемон принял решение остаться в Бельгии из-за «неважного климата» в Испании. По словам Бекерта, испанские власти могут превратить Пучдемона в «мученика» в случае его ареста. Он также предложил провести видеоконференцию с Пучдемоном, однако Карбальо отверг это предложение.
Верховный суд Испании 2 ноября арестовал восьмерых членов правительства Каталонии, включая заместителя премьер-министра региона Ориоля Жункуераса, по обвинению в мятеже и злоупотреблении полномочиями.
Пучдемон назвал действия испанских властей «покушением на демократию». По его словам, это «удар по выборам» в каталонский парламент, которые пройдут 21 декабря. Он также призвал освободить арестантов и «отказаться от насилия», добавив, что считает правительства Каталонии легитимным.
Парламент Каталонии принял декларацию о независимости 27 октября. Власти Испании не признали решения парламента и распустили его, а также отправили в отставку Пучдемона. Также в регионе ввели прямое управление. Новым главой Каталонии стала вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария. После этого Пучдемон выехал в Бельгию.
Как сообщал 29 октября госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен, Пучдемон может запросить убежища у Брюсселя. Однако бельгийский премьер-министр Шарль Мишель заявил, что этот вопрос «абсолютно не входит в повестку дня». Он попросил Франкена «не подливать масла в огонь» и призвал Мадрид и Барселону к решению каталонской проблемы путем диалога.