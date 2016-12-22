NASA зафиксировала уменьшение озоновой дыры до размеров 1988 года

Измерения со спутников Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показали уменьшение озоновой дыры над Антарктикой до уровня 1988 года. Об этом говорится на сайте американского ведомства.

«Теплые температуры в Антарктике привели к уменьшению озоновой дыры в этом году», — сказано в сообщении.

По данным NASA, озоновая дыра достигла своего «пика» в сентябре — ее размер превышал в 2,5 раза площадь Соединенных Штатов — 19,6 млн кв. км

«В этом году озоновая дыра над Антарктикой уменьшилась. Это произошло благодаря погодным условиям в антарктической стратосфере», — заявил Пол Ньюман, глава подразделения по изучению Земли в Центре космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (штат Мериленд).

Он пояснил, что на уменьшение озоновой дыры сильно повлиял нестабильный и теплый антарктический вихрь. Это позволило минимизировать образование полярного стратосферного облака в нижней стратосфере. Вместе с тем, площадь озоновой дыры еще достаточно велика из-за высокого уровня содержания в атмосфере хлора и брома, которые разрушают озоновый слой.

Ученые обнаружили озоновую дыру над Антарктикой в 1985 году. Ежегодно дыра образуется в августе и исчезает к началу зимы. По словам ученых, озоновая дыра восстановится до уровня 1980-х годов примерно в 2070 году.