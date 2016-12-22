Режиссер Васильев отказался от номинации в «Золотой маске»

Режиссер Анатолий Васильев отказался от номинации в театральной премии «Золотая маска». Об этом говорится в обращении режиссера, опубликованном на сайте «Эха Москвы».

«Прошу вас снять с афиши и номинации (драма/работа режиссера. — РБК) мое имя и вместе с ним спектакль «Старик и море», автором которого я являюсь», — написал режиссер. Он отметил, что участие в конкурсе стало бы «предательством самого себя и личного тайного оппортунизма».

Согласно объявленному шорт-листу номинантов, за постановку оперы «Чаадский» в «Геликон-опере» и спектакля «Ахматова. Поэма без героя» на театральную премию был номинирован Кирилл Серебренников, который в настоящее время находится под домашним арестом.

«Еще об одной причине не стоит совсем говорить! Простите меня, но Кириллу Серебренникову нужна не «Золотая маска», а свобода!» — сказано также в обращении Васильева.

Серебренников стал фигурантом дела о хищении 68 млн руб. по так называемому делу «Седьмой студии». С июля производством по делу занимается центральный аппарат СКР. Оперативное сопровождение ведет служба защиты конституционного строя ФСБ.

Анатолий Васильев — основатель театра «Школа драматического искусства», он с 2006 года живет во Франции и не работает в России. Летом 2017 года режиссер сделал исключение для Чеховского фестиваля и поставил спектакль «Старик и море» на сцене театра имени Вахтангова.

За рубежом режиссер стал известен благодаря парижским постановкам «Маскарад» по произведению Михаила Лермонтова, «Амфитрион» по произведению Мольера, «Тереза-философ» по произведению Жана-Батиста Аржана и «Музыка», «Вторая музыка» по пьесам Маргерит Дюрас. Также он ставил пьесы в Будапеште, немецком Веймаре, венгерском Сольноке и греческом Эпидавре.