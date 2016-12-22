Цена нефти Brent превысила $62 за баррель впервые с 2015 года
Экономика, 21:28
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Цена нефти Brent превысила $62 за баррель впервые с 2015 года
Биржевая стоимость барреля нефти марки Brent с поставками на январь 2018 года превысила $62 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. Последний раз нефть этой марки торговалась выше этой отметки 3 июля 2015 года.
По данным на 9:05 по мск, баррель нефти этой марки торговался на уровне $62,03. Параллельно дорожает и нефть марки WTI. За баррель нефти этого сорта с поставками на декабрь, по данным на 9:05 мск, давали $55,51.
Цены на нефть продолжают расти вторую неделю. Так, 31 октября цена нефти Brent поднялась выше $61.