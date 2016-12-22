Обвиняемую в мошенничестве на 1 млрд руб. россиянку экстрадировали из ОАЭ

Обвиняемую в мошенничестве на 1 млрд руб. россиянку Татьяну Тверскую по запросу Генпрокуратуры России экстрадировали из ОАЭ. Как сообщает надзорное ведомство, женщина незаконным путем выкупила несколько помещений в центре Москвы.
По версии следствия, Тверская вступила в сговор с неустановленными лицами и передала в столичное управление Росреестра поддельные документы для госрегистрации права собственности на ряд нежилых помещений. Процедура регистрации проходила с 20 января по 28 марта 2014 года.
«Она приобрела права собственности на чужие нежилые помещения, расположенные в городе Москве по улицам: Арбат, Кузнецкий Мост и Тверская», — сказано в сообщении.
В 2015 году Тверской райсуд постановил заключить россиянку под стражу, в 2016 году сотрудники правоохранительных органов Объединенных Арабских Эмиратов задержали Тверскую. В России правоохранители намерены привлечь ее к ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).