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Обвиняемую в мошенничестве на 1 млрд руб. россиянку экстрадировали из ОАЭ
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Обвиняемую в мошенничестве на 1 млрд руб. россиянку экстрадировали из ОАЭ
Общество, 20:16
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Обвиняемую в мошенничестве на 1 млрд руб. россиянку экстрадировали из ОАЭ

Обвиняемую в мошенничестве на 1 млрд руб. россиянку Татьяну Тверскую по запросу Генпрокуратуры России экстрадировали из ОАЭ. Как сообщает надзорное ведомство, женщина незаконным путем выкупила несколько помещений в центре Москвы.

По версии следствия, Тверская вступила в сговор с неустановленными лицами и передала в столичное управление Росреестра поддельные документы для госрегистрации права собственности на ряд нежилых помещений. Процедура регистрации проходила с 20 января по 28 марта 2014 года.

«Она приобрела права собственности на чужие нежилые помещения, расположенные в городе Москве по улицам: Арбат, Кузнецкий Мост и Тверская», — сказано в сообщении.

В 2015 году Тверской райсуд постановил заключить россиянку под стражу, в 2016 году сотрудники правоохранительных органов Объединенных Арабских Эмиратов задержали Тверскую. В России правоохранители намерены привлечь ее к ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Теги: мошенничество , ОАЭ
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