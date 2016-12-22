МИД Украины вызвал своего посла в Сербии из-за недовольства Белграда

МИД Украины вызвал своего посла в Сербии Александра Александровича из-за недовольства его работой со стороны Белграда. Об этом в Twitter сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин.

«Вызвал посла в Сербии Александровича на консультации по соблюдению международного права во избежание использования граждан Сербии в качестве наемников», — написал дипломат.

2 ноября замминистра иностранных дел Сербии Ивица Тончев раскритиковал работу Александровича в республике. «Вся его [Александровича] деятельность сводится к тщетным попыткам нарушить отношения между Республикой Сербией и Российской Федерацией», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД Сербии. По словам Тончева, украинский посол в ряде «скандальных интервью» заявил, что республика не проводит независимую внешнюю политику, являясь «инструментом» в руках Москвы.

