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МИД Украины вызвал своего посла в Сербии из-за недовольства Белграда
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МИД Украины вызвал своего посла в Сербии из-за недовольства Белграда
Политика, 19:50
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МИД Украины вызвал своего посла в Сербии из-за недовольства Белграда

МИД Украины вызвал своего посла в Сербии Александра Александровича из-за недовольства его работой со стороны Белграда. Об этом в Twitter сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин.

«Вызвал посла в Сербии Александровича на консультации по соблюдению международного права во избежание использования граждан Сербии в качестве наемников», — написал дипломат.

2 ноября замминистра иностранных дел Сербии Ивица Тончев раскритиковал работу Александровича в республике. «Вся его [Александровича] деятельность сводится к тщетным попыткам нарушить отношения между Республикой Сербией и Российской Федерацией», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД Сербии. По словам Тончева, украинский посол в ряде «скандальных интервью» заявил, что республика не проводит независимую внешнюю политику, являясь «инструментом» в руках Москвы.
 

Теги: Сербия , Белград
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