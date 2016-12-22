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Американские аналитики повысили прогноз по экспорту российского зерна
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Американские аналитики повысили прогноз по экспорту российского зерна
Бизнес, 19:43
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Американские аналитики повысили прогноз по экспорту российского зерна

Аналитики Зарубежной сельскохозяйственной службы США (USA Foreign Agricultural Service; обеспечивает деятельность Минсельхоза США за пределами страны) повысили прогноз по экспорту российского зерна в 2017/2018 сельскохозяйственном году до 43,6 млн т. Из них 33,5 млн т должен составить экспорт пшеницы.

Об этом говорится в докладе от 27 октября, подготовленном сельскохозяйственным торговым представительством США в Москве (FAS). В июльском отчете FAS прогнозировала экспорт зерна из России на уровне 38 млн т, включая 28 млн т пшеницы.

Меры по стимулированию экспорта зерна из Сибири, Урала и Поволжья, которые российское правительство намерено принять в этом году, окажут, по мнению участников рынка, очень ограниченное влияние на российский экспорт в 2017/2018 годах, отмечает FAS. Речь идет о субсидировании железнодорожных перевозок зерна из отдаленных регионов Сибири, Урала и Поволжья до портов. Вдобавок РЖД до 30 июня 2018 года ввела 10-процентную скидку к тарифам на перевозки зерна из Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской и Омской областей.

В этом году Россия может собрать рекордный урожай — 128 млн т зерна, указывает FAS со ссылкой на официальные российские данные. Урожай пшеницы, по прогнозам FAS, будет на 16% выше, чем в предыдущем сельскохозяйственном году и составит 83 млн т.

Данных о качестве собранной пшеницы нет, отмечает FAS, добавляя, что предварительные оценки не указывают на проблемы с качеством урожая в этом году. Более того, содержание белка и вес зерна в этом году выше, чем в прошлом, выше и общий объем продовольственной, в частности пригодной для выпечки хлеба, пшеницы. Это может подтолкнуть российских экспортеров к выходу на рынки, где востребована пшеница высокого качества, в дополнение к традиционным направлениям, резюмируют авторы доклада.

По оценкам российского Минсельхоза, урожай зерна в РФ в этом году может составить более 127 млн т, а на экспорт в этом сезоне будет отправлено 40−45 млн т.

Теги: экспорт , зерно , Минсельхоз США
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