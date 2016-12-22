Минобороны показало видео удара с подлодки «Колпино» по боевикам в Сирии

Минобороны опубликовало видеозапись с ударами крылатых ракет, запущенных с борта подводной лодки «Колпино», а также ударов бомбардировщиков Ту-22М3 по боевикам в сирийском Дейр-эз-Зоре. Видео опубликовано на странице военного ведомства в Facebook.
На кадрах самолеты выруливают на взлетную полосу, набирают скорость и поднимаются в небо с аэродрома на территории России. Также показан момент сброса бомб двумя самолетами.
На видеозаписи видно, как военнослужащие подводной лодки «Колпино» готовятся к запуску ракет, затем показан сам процесс запуска шести ракет по позициям боевиков. Согласно тем кадрам, которые есть в сюжете, ракеты попали в цель.
«Крупным силам ИГИЛ (запрещенной в России террористической группировки. — РБК), расположенным вблизи Абу-Камаля, был нанесен значительный ущерб», — сказано в сообщении Минобороны. Всего за последние три дня, по данным ведомства, Россия нанесла 18 авиаударов по террористам.