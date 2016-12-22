Роскомнадзор обратился в Google после жалобы СМИ «фабрики медиа»

Роскомнадзор обратился в компанию Google после исключения из выдачи новостей главного СМИ «фабрики медиа» — Федерального агентства новостей (ФАН). Об этом говорится на сайте ведомства.

«Роскомнадзор выразил Google свою обеспокоенность в связи с тем, что Google News с конца октября перестал выдавать новостные материалы Федерального агентства новостей», — сказано в сообщении. Ведомство направило компании официальный запрос.

При этом ведомство подчеркнуло, что препятствует «любым проявлениям цензуры».

Ранее ФАН пожаловалось Роскомнадзору на то, что «Google.Новости» не отображает заметки редакции. В Google подчеркивали, что материалы агентства исчезли только из агрегатора и по-прежнему доступны через поиск. С чем связано отсутствие выдачи материалов ФАН, в компании не уточнили.

ФАН было создано в 2014 году и, как следует из расследования РБК, является частью так называемой «фабрики медиа», объединяющей 16 порталов, которые связаны друг с другом либо общим адресом, либо руководителем, либо уникальным идентификатором сервисов Google.

По данным РБК, «фабрика медиа» выросла из так называемой «фабрики троллей», а также Агентства интернет-исследований, которое Вашингтон обвинил во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году и распространении фейковых новостей. При этом из выдачи новостей Google исчезли и другие СМИ «холдинга» — в том числе «Инфореактор», «Экономика сегодня», «Народные новости» и другие.