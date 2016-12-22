МВФ выдвинул новые требования к Украине для выдачи ей транша

Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул Киеву новые условия для выдачи очередного кредита стране. Об этом представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман рассказал изданию «Украинские новости».
Среди требований учреждения Люнгман назвал принятие закона о приватизации, который должен обеспечить прозрачную продажу госактивов, а также озвученное ранее проведение пенсионной реформы. «Необходимо также создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ», — добавил представитель валютного фонда.
Люнгман в том числе отметил необходимость принятия земельной реформы. По его словам, реформа была отложена до 2018 года для ее «комплексной разработки». Украина уже выполнила программу на 2/3 — МВФ ей выдал $12,5 млрд.
В конце сентября официальный представитель МВФ Уильям Мюррей заявил, что решающим условием для пересмотра программы сотрудничества с Украиной является проведение пенсионной реформы. Целью реформы является сокращение дефицита украинского Пенсионного фонда (ПФ) и увеличение размера пенсий.