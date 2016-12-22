«Газпром» договорился с Ираном о стратегическом сотрудничестве

Во время визита Владимира Путина в Иран руководство компании «Газпром» подписало меморандум о стратегическом сотрудничестве с Министерством нефти страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В соответствии с документом стороны изучат перспективы партнерства в области разработки газовых месторождений на территории республики, его транспортировки и монетизации, в том числе путем сжижения и получения продуктов газохимии», — говорится в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве также было подписано между «Газпромом» и Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC), что, как отметили в пресс-службе, позволяет «приступить к подготовке технико-экономического обоснования для проектирования, строительства и эксплуатации газопровода Иран — Пакистан — Индия». Две компании планируют вместе разработать концепцию создания единой системы добычи, транспортировки природного газа и газохимии на территории Ирана.

Кроме того, «Газпром» договорился о сотрудничестве в сфере проектов по сжиженному газу с компанией Industrial Development & Renovation Organization of Iran. Согласно документу, обе компании намерены развивать партнерство в сфере поставок продукта в третьи страны.

Президент Владимир Путин по итогам своего визита в Тегеран на трехсторонний саммит России, Ирана и Азербайджана подтвердил готовность России к созданию газового коридора в Иран. Трубопровод должен пройти через территорию Азербайджана.