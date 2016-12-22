В Зимбабве задержали назвавшую президента страны гоблином американку

Полиция Зимбабве задержала гражданку США Марту О'Донован и конфисковала ее ноутбук из-за подозрения в оскорблении президента страны Роберта Мугабе в Twitter. Как сообщает Reuters со ссылкой на адвокатов девушки, это первый арест с момента создания Министерства кибербезопасности в африканском государстве.

Девушку задержали в ночь на 3 ноября. О'Донован работала в сатирическом шоу Magamba TV. У полиции был ордер на обыск жилья американки, а поводом для проведения следственных действий стал пост в Twitter о президенте Зимбабве, в котором задержанная назвала Мугабе «гоблином», а также рассказала о купленных его родственниками автомобилях Rolls-Royce.

Учетная запись О'Донован в Twitter была заблокирована. Посольство США подтвердило, что гражданин Соединенных Штатов был арестован. «Мы внимательно следим за ситуацией», — пояснили агентству дипломаты. В случае если девушка будет признана виновной, ей грозит до года заключения в тюрьме.​