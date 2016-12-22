В Аргентине арестовали бывшего вице-президента страны

В Аргентине задержан бывший вице-президент страны Амадо Буду, сообщает агентство Telam. Он стал очередным политиком, попавшим под расследование, вслед за экс-главой государства Кристиной Киршнер.

Правоохранительные органы обвиняют его в незаконном обогащении. Бывший вице-президент был задержан в своей квартире в Буэнос-Айресе. Как сообщили в полиции, Буду мог быть причастен к созданию преступной группы, которая занималась отмыванием денег. Группа, по версии полиции, вела преступную деятельность по крайней мере с начала августа 2009 года, когда Амадо Буду стал министром экономики и финансов, до декабря 2015 года, когда он ушел с поста вице-президента страны.

После задержания суд вынес решение об аресте Буду. Также обвинения были выдвинуты против еще нескольких крупных бизнесменов и политиков, которые могли участвовать в преступной группе.

Бывшему президенту Аргентины Кристине Киршнер ранее также были предъявлены обвинения. В апреле 2016 года ее обвинили в отмывании денег, а в мае того же года — в мошенничестве. Ее имущество было арестовано. После публикации «панамских документов» прокуратура Аргентины заподозрила в махинациях также и нынешнего президента страны Маурисио Макри.