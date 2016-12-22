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Актриса из «Подпольной империи» обвинила Вайнштейна в изнасиловании
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Актриса из «Подпольной империи» обвинила Вайнштейна в изнасиловании
Общество, 16:44
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Актриса из «Подпольной империи» обвинила Вайнштейна в изнасиловании

Актриса Пас де ла Уэрта, снявшаяся в сериале «Подпольная империя» Мартина Скорсезе, обвинила продюсера Харви Вайнштейна в двойном изнасиловании. По ее словам, которые приводит Vanity Fair, оба инцидента произошли в 2010 году.

Актриса и Вайнштейн познакомились на съемках фильма «Правила виноделов», который вышел на экраны в 1999 году, после чего поддерживали дружеское общение. В ноябре 2010 года они случайно встретились в баре в Нью-Йорке, после чего Вайнштейн предложил подвезти ее домой. По словам актрисы, Вайнштейн настоял на том, чтобы зайти в дом. После этого он набросился на нее с поцелуями и начал раздевать. «Это не было по взаимному согласию. Все произошло очень быстро. После того, как все закончилось, он сказал, что перезвонит мне», — рассказала актриса.

Голый продюсер: как развивается дело Харви Вайнштейна
Общество

Второй инцидент произошел в декабре 2010 года. В подъезде своего дома актриса, приехавшая домой после вечеринки, вновь встретила Вайнштейна. Она попросила его удалиться, однако продюсер начал ее домогаться. «Он успокоил меня и предложил: «Давай поговорим в квартире»... Он был как свинья. Он изнасиловал меня», — рассказала актриса. После этого продюсер сказал, что даст ей роль и ушел. Больше Уэрта и Вайнштейн не общались.

Вайнштейн, продюсер, снявший «Убить Била» и «Матрицу», оказался в центре скандала в начале октября, когда около 60 женщин обвинили его в домогательствах. После этого Вайнштейна исключили из Британского института кино и Американской киноакадемии. Продюсер лишился работы в кинокомпании, носящей его имя, против него было начато расследование.

От Триера до Спейси: кого обвинили в домогательствах вслед за Вайнштейном Еще 9 фото
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Скандал вокруг Вайнштейна спровоцировал волну обвинений в домогательствах в адрес голливудских знаменитостей и известных деятелей искусства. В домогательствах обвинили актеров Дастина Хофмана и Кевина Спейси, режиссера Ларса фон Триера и ряда других.

Позднее волна обвинений вышла за пределы Голливуда: министр обороны Великобритании Майкл Феллон ушел в отставку из-за «неподобающего поведения». До этого он был вынужден извиниться за эпизод 15-летней давности, когда он положил руку на колено журналистке.

Громкие сексуальные скандалы с участием знаменитостей

В марте 1977 года режиссер Роман Полански был арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Гейли. Полански тогда признал вину и в рамках сделки с судом согласился на психиатрическое обследование, однако вскоре покинул США. В июне 2017 года Гейли попросила прекратить дело в отношении режиссера, однако суд в Лос-Анджелесе отклонил ее просьбу. В 2010 году в домогательствах режиссера обвинила британская актриса Шарлотта Льюис, а в августе 2017 года о подобном случае заявила еще одна женщина, имя которой не раскрывалось. 4 октября 2017 года на режиссера поступила еще одна жалоба, на этот раз от 61-летней Ренаты Лангер, по словам которой, Полански надругался над ней в 1972 году.

В начале октября 2016 года газета The Washington Post опубликовала видеоролик 2005 года, в котором Дональд Трамп рассказывал ведущему Билли Бушу о неудачной попытке соблазнения замужней женщины. Позже материал, в котором две женщины обвинили Дональда Трампа в домогательствах, опубликовала газета The New York Times. После этого более десяти женщин обвинили кандидата в президенты США в домогательствах. В июле 2017 года Трамп попросил суд прекратить рассмотрение иска.

В 2014 году в сексуальных домогательствах со стороны режиссера Вуди Аллена заявила его приемная дочь Дилан Фэрроу, опубликовав открытое письмо. В ответ на обвинения режиссер заявил, что они полностью выдуманы. Подобные обвинения выдвигались против Аллена еще в 1992 году, но суд тогда не нашел доказательств его вины.

В разное время героем сексуальных скандалов становился и Майкл Джексон. В 1993 и 2003 годах он подозревался в растлении несовершеннолетних. В мае 2013 года американский хореограф Уэйд Робсон подал посмертный иск против Фонда наследия Майкла Джексона, обвинив покойного певца в сексуальных домогательствах. В 2005 году Робсон был одним из свидетелей защиты Джексона в деле о растлении несовершеннолетних. Суд в 2015 году решил, что хореограф не может претендовать на компенсацию из средств, оставшихся после смерти Джексона, поскольку слишком долго не подавал иск.

В декабре 2014 года на американского комика Билла Косби подали в суд по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней Джуди Хут, якобы произошедшем в 1974 году. СМИ отмечали, что обвинения в сексуальных домогательствах против комика звучали и раньше, но по всем эпизодам истек срок давности. В случае с Хут срок давности мог быть продлен, так как речь шла о несовершеннолетней. В декабре 2015 года Косби также обвинили в насильственных действиях сексуального характера, случившихся в 2004 году, — обвинить комика в домогательствах готовы более 50 женщин. Судебные разбирательства против Косби продолжаются.

Осенью 2017 года продюсера Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах более 40 актрис. Скандал приобрел политический оттенок, поскольку Вайнштейн был многолетним спонсором Демократической партии, в частности, он жертвовал значительные суммы на кампании Барака Обамы и Хиллари Клинтон, которая в своей президентской кампании сделала тему борьбы за права женщин одной из центральных.

Теги: изнасилование , домогательства , Харви Вайнштейн
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