Актриса из «Подпольной империи» обвинила Вайнштейна в изнасиловании

Актриса Пас де ла Уэрта, снявшаяся в сериале «Подпольная империя» Мартина Скорсезе, обвинила продюсера Харви Вайнштейна в двойном изнасиловании. По ее словам, которые приводит Vanity Fair, оба инцидента произошли в 2010 году.

Актриса и Вайнштейн познакомились на съемках фильма «Правила виноделов», который вышел на экраны в 1999 году, после чего поддерживали дружеское общение. В ноябре 2010 года они случайно встретились в баре в Нью-Йорке, после чего Вайнштейн предложил подвезти ее домой. По словам актрисы, Вайнштейн настоял на том, чтобы зайти в дом. После этого он набросился на нее с поцелуями и начал раздевать. «Это не было по взаимному согласию. Все произошло очень быстро. После того, как все закончилось, он сказал, что перезвонит мне», — рассказала актриса.

Второй инцидент произошел в декабре 2010 года. В подъезде своего дома актриса, приехавшая домой после вечеринки, вновь встретила Вайнштейна. Она попросила его удалиться, однако продюсер начал ее домогаться. «Он успокоил меня и предложил: «Давай поговорим в квартире»... Он был как свинья. Он изнасиловал меня», — рассказала актриса. После этого продюсер сказал, что даст ей роль и ушел. Больше Уэрта и Вайнштейн не общались.

Вайнштейн, продюсер, снявший «Убить Била» и «Матрицу», оказался в центре скандала в начале октября, когда около 60 женщин обвинили его в домогательствах. После этого Вайнштейна исключили из Британского института кино и Американской киноакадемии. Продюсер лишился работы в кинокомпании, носящей его имя, против него было начато расследование.

Скандал вокруг Вайнштейна спровоцировал волну обвинений в домогательствах в адрес голливудских знаменитостей и известных деятелей искусства. В домогательствах обвинили актеров Дастина Хофмана и Кевина Спейси, режиссера Ларса фон Триера и ряда других.

Позднее волна обвинений вышла за пределы Голливуда: министр обороны Великобритании Майкл Феллон ушел в отставку из-за «неподобающего поведения». До этого он был вынужден извиниться за эпизод 15-летней давности, когда он положил руку на колено журналистке.