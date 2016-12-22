Джаред Лето отказался сниматься у обвиненного в домогательствах режиссера

Музыкант и актер Джаред Лето отказался от роли основателя журнала Playboy в фильме режиссера Бретта Ратнера, которого на днях обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом представитель Лето Робин Баум рассказала The Hollywood Reporter.

Джареда Лето утвердили на главную роль в «давно запланированном» фильме — биографии основателя журнала Playboy Хью Хефнера, скончавшегося в сентябре. ​Несмотря на предыдущие заявления актера о согласии, теперь Баум утверждает, что он «никогда не имел отношения к этому проекту Ратнера и никогда не будет работать с режиссером в будущем».

Проект рухнул в течение нескольких часов после публикации Los Angeles Times, в которой подробно изложены обвинения в адрес Ратнера в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место в частных домах, на мероприятиях и на съемочных площадках в течение «многих лет». В том числе об инцидентах с режиссером рассказали актрисы Оливия Мунн и Наташа Хенстридж.

От работы с Ратнером отказалась и Playboy Enterprises. «Мы считаем такое поведение абсолютно неприемлемым. Развитие наших проектов с RatPac Entertainment (кинокомпанией Ратнера. — РБК) заморожено, пока мы не сможем рассмотреть ситуацию подробнее», — сообщил изданию представитель компании.

Волна обвинений публичных личностей в домогательствах началась после того, как сразу несколько американских изданий выпустили расследования о голливудском продюсере Харви Вайнштейне: число женщин, обвинивших его в домогательствах, уже превысило 60. Против продюсера и его компании Weinstein Company были начаты следственные действия.