Чеченский лидер Рамзан Кадыров назвал «бредом» сообщение о наличии у него нового iPhone X. Опровержение он написал в своем канале в Telegram.

«Я не гоняюсь ни за новыми, ни за старыми айфонами. Бред это все. Источники поставляют неверную информацию, либо их вообще не существует», — написал он. Таким образом он прокомментировал пост в телеграм-канале «Караульный», автор которого со ссылкой на источники в руководстве Чечни рассказал, что у Кадырова уже появилась новинка от Apple.

До этого радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сообщения в социальных сетях сообщила о группе из 40 чеченцев, которые без очереди прорвались в московский магазин Apple после начала продаж iPhone X. Однако в магазине re: Store сообщение опровергли.

Сотрудники магазина сослались на фотографии и видео, сделанные во время начала продаж, на которых, по их словам, видно, что первые покупатели — «люди с совершенно славянской внешностью». «Люди, которые стояли в охране у нас в магазине, некоторые носят бороды. И если обыватели реагируют на людей в охране с бородой негативно, то мы, к сожалению, ничего с этим сделать не можем», — сообщили в пресс-службе магазина.