В кафе в центре Москвы произошла стрельба

В центре Москвы на улице Мытная в кафе мужчина открыл стрельбу из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД.

«Проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемых», — добавили в ведомстве.

Как сообщает ТАСС, мужчина выстрелил в двух других посетителей кафе. Сейчас они госпитализированы.

Агентство «РИА Новости» со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщает, что в кафе возник конфликт между двумя посетителями и громко ругавшимся мужчиной. Один из пострадавших сделал замечание мужчине по поводу крика и ругани. В итоге трое участников конфликта вышли на улицу, а тот, кто вел себя в кафе вызывающе, открыл стрельбу из травматического оружия, а затем скрылся.

В августе на улице Мытной в Москве сотрудник полиции оказался свидетелем драки. Один из участников потасовки, вооружившись осколком стекла, бросился на полицейского, который, защищаясь от нападения, прострелил атаковавшему его мужчине ногу из табельного оружия.