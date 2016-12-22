Лайнер МС-21 совершил первый полет в Жуковском

В подмосковном Жуковском начались летные испытания лайнера МС-21-300, говорится в сообщении пресс-службы корпорации «Иркут». Первый полет самолет прошел 2 ноября и завершился успешно.

Полет новейшего лайнера продолжался более трех часов. «В ходе полета определялись характеристики устойчивости и управляемости на высоте от 6 тыс. до 12 тыс. метров. Все системы самолета работали штатно», — сообщили в пресс-службе корпорации.

На аэродром в Жуковском МС-21-300 прилетел для продолжения летных испытаний, которые были начаты на Иркутском авиазаводе, где он был собран. 17 октября он поднялся в воздух в Иркутске, после чего совершил шестичасовой беспосадочный перелет до Москвы. Самый первый пробный полет лайнера прошел 28 мая.

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Серийное производство лайнеров планируется начать в 2018 году. Сейчас на иркутском авиазаводе строится еще четыре экземпляра самолета. Портфель заказов на новый российский самолет уже сформирован, завод обещает произвести 285 машин. Первым заказчиком стал «Аэрофлот».

Российскими лайнерами также заинтересовались в Мексике. Планы приобретения самолетов были озвучены мексиканской авиакомпанией Interjet 22 октября. Объединенная авиастроительная корпорация обещала отправить первые МС-21 в Мексику после 2021 года.