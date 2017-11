Голливудский актер и режиссер Алек Болдуин извинился за свое отношение к женщинам, сообщает The Hollywood Reporter. Слова Болдуина прозвучали на фоне сексуального скандала о домогательствах, обвинения в которых ранее были предъявлены ряду известных деятелей Голливуда.

Актер заявил, что в прошлом он плохо относился к женщинам. «Я действительно относился к женщинам очень сексистски. Я издевался над женщинами. Я не учитывал их мнение. Я недооценивал женщин», — признался он.

По словам Болдуина, иногда его поведение по отношению к женщинам было предвзятым. «Иногда я делал то, что многие мужчины делают… Это когда ты относишься к женщинам не так, как ты относишься к мужчинам. Я из поколения, которое действительно недооценивает женщин, и я хотел бы это изменить. Я действительно очень хотел бы это изменить», — заявил он.

Болдуин прокомментировал скандал, произошедший после раскрытия информации о домогательствах голливудских звезд к женщинам. Он подчеркнул, что отношение к такому поведению должно измениться не только в Голливуде, но и во всем мире. «Я знал о некоторых вещах, я слышал слухи, что это случается, но я не представлял масштаб, который стал виден, когда сотни и сотни женщин пожаловались на это. Это открыло мне глаза», — рассказал Болдуин.

Скандал с домогательствами в Голливуде начался с продюсера Харви Вайнштейна, которого в грубых приставаниях обвинили более 60 женщин. Еще одним объектом обвинений стал актер сериала «Карточный домик» Кевин Спейси, которого в домогательствах обвинили несколько мужчин. Позднее скандал вышел за границы Голливуда. Из-за «неподобающего поведения» ушел в отставку министр обороны Великобритании Майкл Феллон. До этого он извинился за эпизод 15-летней давности, когда он положил руку на колено журналистке.

Громкие сексуальные скандалы с участием знаменитостей

В марте 1977 года режиссер Роман Полански был арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Гейли. Полански тогда признал вину и в рамках сделки с судом согласился на психиатрическое обследование, однако вскоре покинул США. В июне 2017 года Гейли попросила прекратить дело в отношении режиссера, однако суд в Лос-Анджелесе отклонил ее просьбу. В 2010 году в домогательствах режиссера обвинила британская актриса Шарлотта Льюис, а в августе 2017 года о подобном случае заявила еще одна женщина, имя которой не раскрывалось. 4 октября 2017 года на режиссера поступила еще одна жалоба, на этот раз от 61-летней Ренаты Лангер, по словам которой, Полански надругался над ней в 1972 году.



В начале октября 2016 года газета The Washington Post опубликовала видеоролик 2005 года, в котором Дональд Трамп рассказывал ведущему Билли Бушу о неудачной попытке соблазнения замужней женщины. Позже материал, в котором две женщины обвинили Дональда Трампа в домогательствах, опубликовала газета The New York Times. После этого более десяти женщин обвинили кандидата в президенты США в домогательствах. В июле 2017 года Трамп попросил суд прекратить рассмотрение иска.



В 2014 году в сексуальных домогательствах со стороны режиссера Вуди Аллена заявила его приемная дочь Дилан Фэрроу, опубликовав открытое письмо. В ответ на обвинения режиссер заявил, что они полностью выдуманы. Подобные обвинения выдвигались против Аллена еще в 1992 году, но суд тогда не нашел доказательств его вины.



В разное время героем сексуальных скандалов становился и Майкл Джексон. В 1993 и 2003 годах он подозревался в растлении несовершеннолетних. В мае 2013 года американский хореограф Уэйд Робсон подал посмертный иск против Фонда наследия Майкла Джексона, обвинив покойного певца в сексуальных домогательствах. В 2005 году Робсон был одним из свидетелей защиты Джексона в деле о растлении несовершеннолетних. Суд в 2015 году решил, что хореограф не может претендовать на компенсацию из средств, оставшихся после смерти Джексона, поскольку слишком долго не подавал иск.



В декабре 2014 года на американского комика Билла Косби подали в суд по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней Джуди Хут, якобы произошедшем в 1974 году. СМИ отмечали, что обвинения в сексуальных домогательствах против комика звучали и раньше, но по всем эпизодам истек срок давности. В случае с Хут срок давности мог быть продлен, так как речь шла о несовершеннолетней. В декабре 2015 года Косби также обвинили в насильственных действиях сексуального характера, случившихся в 2004 году, — обвинить комика в домогательствах готовы более 50 женщин. Судебные разбирательства против Косби продолжаются.

Осенью 2017 года продюсера Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах более 40 актрис. Скандал приобрел политический оттенок, поскольку Вайнштейн был многолетним спонсором Демократической партии, в частности, он жертвовал значительные суммы на кампании Барака Обамы и Хиллари Клинтон, которая в своей президентской кампании сделала тему борьбы за права женщин одной из центральных.