Голливудский актер и режиссер Алек Болдуин извинился за свое отношение к женщинам, сообщает The Hollywood Reporter. Слова Болдуина прозвучали на фоне сексуального скандала о домогательствах, обвинения в которых ранее были предъявлены ряду известных деятелей Голливуда.

Актер заявил, что в прошлом он плохо относился к женщинам. «Я действительно относился к женщинам очень сексистски. Я издевался над женщинами. Я не учитывал их мнение. Я недооценивал женщин», — признался он.

По словам Болдуина, иногда его поведение по отношению к женщинам было предвзятым. «Иногда я делал то, что многие мужчины делают… Это когда ты относишься к женщинам не так, как ты относишься к мужчинам. Я из поколения, которое действительно недооценивает женщин, и я хотел бы это изменить. Я действительно очень хотел бы это изменить», — заявил он.

Болдуин прокомментировал скандал, произошедший после раскрытия информации о домогательствах голливудских звезд к женщинам. Он подчеркнул, что отношение к такому поведению должно измениться не только в Голливуде, но и во всем мире. «Я знал о некоторых вещах, я слышал слухи, что это случается, но я не представлял масштаб, который стал виден, когда сотни и сотни женщин пожаловались на это. Это открыло мне глаза», — рассказал Болдуин.

Скандал с домогательствами в Голливуде начался с продюсера Харви Вайнштейна, которого в грубых приставаниях обвинили более 60 женщин. Еще одним объектом обвинений стал актер сериала «Карточный домик» Кевин Спейси, которого в домогательствах обвинили несколько мужчин. Позднее скандал вышел за границы Голливуда. Из-за «неподобающего поведения» ушел в отставку министр обороны Великобритании Майкл Феллон. До этого он извинился за эпизод 15-летней давности, когда он положил руку на колено журналистке.