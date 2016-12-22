КамАЗ откроет производство в Узбекистане

КамАЗ и предприятие ​«Узавтосаноат» откроют совместное производство на территории Узбекистана. Об этом говорится в пресс-релизе российского автопроизводителя, поступившем в РБК.

Соглашение об этом было подписано гендиректором КамАЗа Сергеем Когогиным и председателем правления АО «Узавтосаноат» Умиджаном Салимовым. Автомобили будут производиться на мощностях ООО «UzAutoTrailer» (дочернее предприятие АО «Узавтосаноат»). КамАЗ станет поставлять в Узбекистан сборочные комплекты и детали, в то время, как UzAutoTrailer будет вести сборку шасси, на которое будет устанавливаться надстройка собственного производства.

Реализовывать грузовики, произведенные в Узбекистане, планируется как на территории самой республики, так и на экспортных рынках. «В рамках организации грузового автопроизводства в Узбекистане, предусмотренного договором, до конца декабря текущего года планируется поставить первые 100 сборочных комплектов для сборки автомобилей КамАЗ в республике», — говорится в сообщении компании.

Ранее, 13 октября, КамАЗ опубликовал данные финансовой отчетности за первые три квартала 2017 года. Чистая прибыль автопроизводителя по РСБУ в январе—сентябре 2017 года составила 2,979 млрд руб. Таким образом, по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился в 11 раз.