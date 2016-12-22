Главу судоремонтного завода на два месяца отстранили за срыв оборонзаказа

Генеральный директор судоремонтного завода на Камчатке дисквалифицирован на два месяца за срыв сроков ремонта пограничного патрульного судна. Сообщение размещено на сайте Генеральной военной прокуратуры.

«Военной прокуратурой гарнизона при проверке исполнения контрактных обязательств установлено, что АО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» в определенный государственным контрактом срок работы по ремонту пограничного патрульного судна не выполнило», — говорится в сообщении.

Уточняется, что генеральный директор АО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» был дисквалифицирован «за грубое нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу» (ч. 3 ст. 14.55 КоАП РФ).

Решение было принято мировым судьей судебного участка №16 города Петропавловск-Камчатский.

На сайте судоремонтного завода указано, что должность его генерального директора занимает Птицын Олег Анатольевич.

В сентябре президент Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, предлагающий ужесточить наказание, предусмотренное Уголовным кодексом в отношении глав компаний, которые злоупотребляли полномочиями во время выполнения государственного оборонного заказа.

Если Госдума поддержит президента, изменения будут внесены в ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Предлагается ввести наказание в виде штрафа от 1 млн до 3 млн руб. или лишения свободы от четырех до восьми лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн руб. за злоупотребления полномочиями во время выполнения оборонзаказа.

По действующему законодательству, за такие деяния предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб. или арест на срок до шести месяцев. Также правонарушитель может быть лишен свободы на срок до четырех лет.