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Лидер оппозиции Черногории рассказал о планах создания баз НАТО в стране
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Лидер оппозиции Черногории рассказал о планах создания баз НАТО в стране
Политика, 10:58
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Лидер оппозиции Черногории рассказал о планах создания баз НАТО в стране

В течение ближайших нескольких лет в Черногории должны появиться военные базы НАТО. Об этом рассказал в интервью «Известиям» глава оппозиционной черногорской Демократической народной партии Милан Кнежевич.

«НАТО в ближайшее время создаст военные базы в Черногории. Такие планы будут реализованы в течение ближайших двух лет — до 2019 года», — сообщил он.

Кнежевич отметил, что военные НАТО разместят в стране две базы. «С большой долей вероятности, одна база появится на побережье Черногории, а вторая — в горной местности. Речь идет о межгорье Синяевины или Беласицы, где благодаря географическому расположению и ландшафту имеются наиболее подходящие условия для создания военной инфраструктуры», — предположил глава черногорской оппозиции. Кнежевич пояснил, что появление баз НАТО в Черногории призвано окончательно поставить под контроль альянса Средиземное море.

Лидер черногорской оппозиции также заявил, что в стране ведется активная кампания по очернению России. По его словам, местные СМИ «обвиняют Россию в финансировании оппозиции и дестабилизации страны», а также негативно описывают действия российского руководства. В то же время, подчеркнул Кнежевич, эта политика не возымеет успеха из-за близких исторических и культурных связей народа Черногории с Россией. «Рано или поздно придут изменения, и Подгорица двинется по пути военного нейтралитета, сотрудничества с Россией и ЕС», — подчеркнул он. Кнежевич добавил, что первым шагом на пути к этому должно стать выдвижение оппозиционного кандидата на ближайших президентских выборах в стране.

Ранее в июне министр обороны Черногории Предгар Бошкович сообщил РБК, что Подгорица не получала от НАТО предложений о размещении военных баз на своей территории. Вместе с тем он отметил, что Черногория не намерена отказываться, если такое предложение поступит.

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Официально Черногория вступила в НАТО 5 июня. До этого власти страны обвинили Россию в попытке организации госпереворота в стране, который должен был прекратить курс на членство Черногории в Североатлантическом альянсе.

Теги: НАТО , Черногория
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