Франция согласовала референдум о независимости в Новой Каледонии

Правительство Франции и представители политических партий французской заморской территории Новая Каледония пришли к соглашению по вопросу о проведении референдума о независимости. Об этом сообщает France 24.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп отметил, что соглашение достигнуто по «принципиальным вопросам» проведения плебисцита в ноябре 2018 года. «У нас отныне есть политическое соглашение, и, может быть, более того — еще и доверие. Это, по меньшей мере, важно», — сказал глава правительства.

Представители партий Новой Каледонии добились включения дополнительных 11 тыс. человек в списки голосующих. На данный момент в референдуме могут участвовать 158 тыс. жителей Новой Каледонии.Также были обсуждены вопросы организации работы децентрализованных избирательных участков, их финансирования и работы наблюдателей.

​В конце ноября Эдуард Филипп направится в Новую Каледонию, президент Франции Эмманюэль Макрон намерен поехать туда до мая 2018 года.

Новая Каледония объявлена Францией своей территорией в 1853 году. В 1946 году она получила статус заморской территории.

В 1988 году на фоне беспорядков, спровоцированных активистами из числа местного населения (меланезийцев), эта территория получила особый статус согласно Матиньонским соглашениям. Согласно этим документам, Франция постепенно передавала в ведение местных властей важные вопросы самоуправления. На данный момент метрополия контролирует вопросы обороны, денежной эмиссии правосудия и внутренней безопасности.

Население Новой Каледонии составляет 278 тыс. человек. Французские компании добывают здесь золото, никель, кобальт, марганец, железо, хром, свинец и другие металлы.