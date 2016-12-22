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Минобороны обвинило США в создании базы для подготовки боевиков в Сирии
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Минобороны обвинило США в создании базы для подготовки боевиков в Сирии
Война в Сирии, 11:02
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Минобороны обвинило США в создании базы для подготовки боевиков в Сирии

В Минобороны России заявили, что США создают на юге Сирии, около лагеря беженцев Рукбан в районе поселка Эт-Танф, базу для боевиков «умеренной оппозиции». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российский ​Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

По информации центра, сирийские военные сообщили о развертывании военными США лагеря около Рукбана, куда съезжаются боевики группировок, действующих в Восточном Каламуне, в районе города Эль-Карьятейн и в Сирийской пустыне.

«Американские советники формируют из них очередную «умеренную оппозицию», — «Национальную сирийскую армию», основой которой стали группировки «Джейш Асуад Аш-Шаркия» («Восточные львы»), «Куват Шахид Ахмад Абду» и «Лива Шухада Аль-Карьятейн» (Бригада шахидов «Аль-Карьятейна»)», — отметили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

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В начале октября Минобороны России обвиняло американских военных в том, что они саботируют мирный процесс с помощью боевиков на юге Сирии. Так, согласно заявлению официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, 600 боевиков «умеренной оппозиции» выехали на запад из района лагеря беженцев Рукбан в подконтрольной США зоне близ поселка Эт-Танф.

Коношенков сообщил, что вместе с боевиками в этом же направлении отправились автоколонны с медикаментами и продовольствием для гражданских лиц. Кроме того, Минобороны отметило, что американский запрет приближаться к Эт-Танфу ближе чем на 50 км препятствует получению находящимися в Рукбане беженцами гуманитарной помощи.

6 октября Конашенков назвал зону вокруг базы США в Эт-Танфе «черной дырой», через которую проникают боевики группировки «Исламское государство» (ИГГ, запрещена в России) для нападений в тыл сирийской армии.

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​Населенный пункт Эт-Танф близ границы с Иорданией подконтролен США и группировкам «умеренной оппозиции», номинально входящих в «Новую сирийскую армию», которая создавалась с целью борьбы с ИГ. Летом 2017 года сирийская армия и ее союзники продвинулись на восток страны и фактически отрезали район Эт-Танфа от территорий, контролируемых ИГ. Таким образом, де-факто объяснение США своего присутствия в этом районе, равно как и существование «Новой сирийской армии», утратили смысл. Тем не менее, любые попытки сирийской армии и иранских союзников взять под контроль границу с Иорданией и приблизиться к Эт-Танфу пресекались американской авиацией вплоть до прямых бомбардировок.

Теги: США , Минобороны , Сирия , Пентагон
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