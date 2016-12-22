Ведущую «Эха Москвы» Фельгенгауэр выписали из больницы

Ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, на которую 23 октября напали в редакции, выписали из больницы. Об этом РБК сообщили в приемном отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Журналистка была выписана 2 ноября.

Нападение на Фельгенгауэр было совершено 23 октября. Гражданин России и Израиля Борис Гриц ранил журналистку ножом в шею. Фельгенгауэр доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Ее прооперировали, после чего врачи погрузили журналистку в искусственную кому. 24 октября она пришла в сознание.



Нож в ньюс-рум: почему стало возможным нападение в редакции «Эха Москвы»

Сразу после нападения охрана его задержала. Пресненский суд Москвы поместил нападавшего под стражу до 23 декабря, против него возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». На допросе Гриц объяснил, что напал на журналистку из-за «телепатической связи», с помощью которой та якобы его «сексуально изводила». Специалисты предполагают у Грица психическое расстройство. Ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Следователи планируют запросить у Израиля медицинскую документацию на Грица.

