Депутата британского парламента заподозрили в сексуальных домогательствах

Депутата парламента Великобритании от Лейбористской партии Келвина Хопкинса заподозрили в сексуальных домогательствах после жалобы активистки Авы Этермадзаде. Об этом сообщает The Tekegraph.

Мандат 76-летнего депутата был временно приостановлен после заявления 27-летней Авы о сексуальных домогательствах. Лейбористы начали расследование в отношении Хопкинса. «Лейбористская партия принимает все подобные жалобы крайне серьезно и имеет сильные рычаги для пресечения подобных ситуаций», — заявили изданию в пресс-службе лейбористов.

Как рассказала Этермадзаде, она познакомилась с Хопкинсом в 2013 году. По ее словам, через год на мероприятии Лейбористской партии в университете Эссекса депутат приставал к ней, делая вид, будто обнимает. «Он обнял меня, чтобы попрощаться, но держал меня слишком крепко и терся об меня телом», — заявила девушка в разговоре с The Telegraph.

После этого, по словам девушки, между ней и депутатом началось общение по электронной почте. ​В письмах, с которыми ознакомилась The Telegraph, Хопкинс называл ее «привлекательной и милой молодой женщиной» и добавлял, что «прекрасный молодой человек был бы счастлив быть ее любовником». «Ах, если бы я был молод», — цитирует издание одно из писем депутата.

В 2015 году Хопкинс пригласил девушку в парламент и, по словам Этермадзаде, расспрашивал ее о личной жизни. После этого депутат неоднократно звонил девушке, но она оставляла звонки без ответа, а на сообщения старалась отвечать нейтрально. В 2016 году она обратилась к руководству партии с просьбой расследовать поведение Хопкинса, но ей отказали, так как девушка пожелала остаться анонимной.

Ранее сообщалось, что министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку 1 ноября после обвинений в сексуальных домогательствах. Причиной стал инцидент, произошедший 15 лет назад: тогда Фэллон положил руку на колено журналистке Джулии Хартли-Брюер. Перед тем, как уйти в отставку, министр принес ей извинения за свое поведение.​