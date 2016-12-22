Защита осужденного в США сына депутата Госдумы направит письмо Трампу

Адвокат сына депутата Госдумы от ЛДПР Романа Селезнева, которого в США приговорили к 27 годам заключения за кибермошенничество, планирует отправить письмо к американскому президенту Дональду Трампу с просьбой разрешить россиянину отбывать наказание в России. Об этом адвокат обвиненного Игорь Литвак рассказал ТАСС.

«Мы будем писать письмо, мы его обдумываем», — указал защитник. Он пояснил, что отослать письмо можно будет после того, как россиянину огласят окончательный приговор. Литвак ожидает, что это произойдет 30 ноября.

В самом письме защитники собираются указать, что причины отсиживать Селезневу весь срок в США нет. Также адвокат отметил, что обратит внимание президента на состояние здоровья своего подзащитного, которое ухудшается, и на отсутствие у него родственников на территории США.

«Мы будем, конечно, просить, чтобы Романа отпустили домой, что он может свой срок отсиживать в России, и нет никакой причины, чтобы он сидел в Америке», — сказал Литвак.

Он также отметил, что может предложить американской стороне идею обмена заключенными. По словам адвоката, законодательно высылку его подзащитного в Россию регулирует конвенция Совета Европы о передаче осужденных, однако Литвак заверил, что этот документ «в реальности не работает».​ Защитник признал, что просто просьба помиловать Селезнева в настоящее время бесперспективна из-за сложившейся обстановки между двумя странами.

«Шансы [на отправку в Россию] маленькие, но они больше, чем [на] помилование, — сказал Литвак. — ​Роман очень сильно надеется, что ему Россия как-то поможет».

В апреле 2016 года Роман Селезнев был осужден за кражу и продажу почти 2 млн номеров кредитных карт. Его приговорили к 27 годам лишения свободы, а также к выплате $179 млн. Подсудимый назвал это в отношении него политически мотивированным, признал себя политзаключенным и обратился к правительству России помочь ему. В начале сентября Селезнев признался в другом мотиве преступления — в обналичивании более $2 млн посредством хакерского взлома поставщика сервисов по онлайн-платежам для банков RBS Worldpay.