Трамп рассказал о выигрывающих грин-карты «не самых лучших» людях

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News подверг критике лотерейную систему, в которой разыгрывается вид на жительство в США (Green Card), и заявил, что обычно вид на жительство путем участия в лотерее получают «не самые лучшие» люди.

По его словам, «очень грустно», когда в стране действует такая практика. «Если посмотреть на систему лотереи, и на людей, которые благодаря ей приезжают...Страны не отдают своих лучших, своих величайших, своих избранных», — сказал Трамп.

Он также добавил, что «уже проинструктировал» конгресс о том, что необходимо положить конец программе по розыгрышу грин-карт.

​После теракта в Нью-Йорке, совершенного иммигрантом из Узбекистана, президент Трамп заявил, что выдачу видов на жительство (грин-карт) в стране в рамках Diversity Visa Lottery Program (DVLP, Диверсификационная лотерея) необходимо отменить. Выходца из Узбекистана, который совершил теракт, Трамп призвал казнить.

Теракт в центре Нью-Йорка произошел 31 октября. Водитель пикапа наехал на людей на велодорожке на Вест-стрит, после чего протаранил школьный автобус. В результате инцидента погибли восемь человек, 12 человек пострадали.

Гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов готовил свою атаку несколько недель. Он руководствовался размещенными в соцсетях инструкциями боевиков «Исламского государства», выяснила полиция.

По данным Santa Monica Observer, он проживал в США с 2010 года и переехал в США, выиграв вид на жительство (грин-карту). Саипову предъявили обвинение в терроризме.