В результате ДТП в Красноярском крае пострадали три ребенка

В результате ДТП с микроавтобусом Toyota у поселка Балахта Красноярского края пострадали трое детей, заявил руководитель пресс-службы регионального управления МВД Владимир Юрченко. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали агентству в красноярском главке МВД, микроавтобус ехал из Тувы в Красноярск. Он вез восемь человек. Микроавтобус слетел с трассы в районе поселка Балахта «Пострадали трое детей, они доставлены в больницу, один — в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Как выяснило агентство «Интерфакс», микроавтобус не был рейсовым, а вез пассажиров в частном порядке. Портал Sibnovosti.ru сообщает, что перевозка пассажиров была незаконной.



