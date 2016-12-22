Трамп назвал позором расследование «вмешательства» России в выборы в США

Расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, в котором американские спецслужбы обвиняют Москву, «является позором», заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

​«Это досье является полностью фальшивым и выглядит как роман, оно стало позором, не нужно было его начинать. И потом я слышу ту сумму, которую они [демократы] потратили, — сказал американский президент. — Я думаю, позорно, что такая вещь может произойти».

Так Трамп прокомментировал публикацию The Washington Post, которая в конце октября сообщила о том, что Штаб экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии помогли с финансированием расследования, итогом которого стала публикация досье о предполагаемых связях Трампа и пришедшей с ним в Белый дом администрации с Россией.

Источники издания, знакомые с ситуацией, отметили, что Клинтон и Нацкомитет Демократической партии спонсировали фирму, которая вела расследование, — Fusion GPS — через фирму адвоката Стила Элиаса до конца октября 2016 года (выборы состоялись 8 ноября). Газета также привели выдержки из финансовой отчетности, которая показала, что штаб Клинтон выплатил Perkins Coie $5,6 млн за судебные издержки с июня 2015 по декабрь 2016 года, а Нацкомитет — $3,6 млн за «юридический консалтинг» с ноября 2015 года.