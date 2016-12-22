Самолет вернулся в Петропавловск-Камчатский из-за неисправности

Самолет авиакомпании «Аврора», который вылетел из Петропавловска-Камчатского во Владивосток, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа системы надува воздуха. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил диспетчер главного аэропорта Камчатки.

«Экипаж лайнера рейса SU5615 со 104 пассажирами на борту обнаружил, что отказала система кондиционирования воздуха, что чревато снижением давления в салоне», — рассказал диспетчер. В связи с этим командир экипажа решил вернуться в аэропорт Петропавловск-Камчатский, пояснил он.

По словам собеседника агентства, лайнер некоторое время вырабатывал топливо на высоте 3 тыс. м, после чего успешно приземлился в аэропорту. ​

В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СКР агентству сообщили, что в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Представитель СК добавил, что «расследованием авиаинцидента занимается Росавиация».