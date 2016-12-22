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США отклонили 20 запросов России на посещение дач дипломатов в Нью-Йорке
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США отклонили 20 запросов России на посещение дач дипломатов в Нью-Йорке
Политика, 07:17
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США отклонили 20 запросов России на посещение дач дипломатов в Нью-Йорке

Власти США отклонили около 20 запросов России на посещение и проверку российских дипломатических объектов в Нью-Йорке, доступ к которым закрыли в декабре 2016 года. Об этом на заседании Шестого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил старший советник постоянного представительства России при ООН Максим Мусихин, передает «РИА Новости».

В декабре 2016 года «произошел фактический захват» американскими властями недвижимости в районе Лонг-Айленд, право собственности на который принадлежит России, сказал он.

Мусихин отметил, что Госдепартамент США установил порядок посещения этого объекта — с письменного согласия Офиса по делам иностранных миссий. «Мы около 20 раз запрашивали такое согласие с целью хотя бы проверить состояние нашей собственности и убедиться в отсутствии каких-либо аварий», — рассказал он. Каждый раз, по его словам, Госдеп «отвечал отказом без объяснения причин или указания, когда такое посещение могло бы быть осуществлено».

В декабре 2016 года власти США закрыли доступ к двум жилым комплексам, «загородным дачам» посольства России в Вашингтоне и постпредства России в Нью-Йорке, которые являются российской дипсобственностью. Как отмечало Reuters, такая мера стала ответом на «нападения России на американских дипломатов» в Москве, а также «на действия, не соответствующие дипломатической практике».

Такие действия властей США Мусихин назвал «неприкрытым произволом», который обусловлен общей линией на ухудшение отношений с Россией и «злоупотреблением положением страны пребывания ООН». «Помимо прекращения нарушений международного права мы ожидаем от государства пребывания гарантий их неповторения в будущем», — подчеркнул дипломат.

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Он отметил, что Комитет Генассамблеи ООН по отношениям со страной пребывания ранее «настоятельно призвал государство пребывания снять все ограничения с помещений постоянного представительства, несовместимые с его привилегиями и иммунитетами, и впредь обеспечивать их соблюдение».

Теги: Россия , США , Нью-Йорк , дипломаты , дача
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