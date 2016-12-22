Задержавшим прокурора в Смоленске инспекторам ГИБДД дали условные сроки

Московский районный суд Твери назначил троим сотрудникам ГИБДД, которые задержали работника прокуратуры в Смоленске, наказание от 3 лет 6 месяцев до 4 лет лишения свободы условно. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Их признали виновными по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд установил, что 8 августа прошлого года инспекторы ГИБДД остановили машину марки Volkswagen Passat на автостоянке торгового центра «Макси» для того, чтобы замерить светопропускаемость стекла.

В связи с тем, что стекла передних дверей автомобиля были затемненные инспекторы предположили, что водитель совершил административное правонарушение по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид»).

Водитель пояснил, что является работником прокуратуры и предъявил свое служебное удостоверение, однако сотрудники ГИБДД «применили в отношении водителя, не оказывавшего им сопротивления и не пытавшегося скрыться, физическую силу», говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что сотрудники ГИБДД превысили свои должностные полномочия, поскольку без оснований и необходимости применили силу в отношении прокурора и причинили ему телесные повреждения. После этого они надели на него наручники и доставили в дежурную часть УМВД по Смоленску.

«Проверка сообщения о факте правонарушения, совершенного прокурором, является исключительной компетенцией органов прокуратуры», — подчеркнули в надзорном ведомстве. Несмотря на это, инспекторы предложили сотруднику прокуратуры пройти в их служебный автомобиль для того, чтобы доставить его в УМВД и там составить протокол, отмечается в сообщении.

Государственное обвинение настаивало на том, чтобы приговорить инспекторов к реальным срокам лишения свободы, однако суд назначил им наказание в виде лишения свободы условно. «После получения полного текста приговора государственным обвинением будет решен вопрос о необходимости его обжалования», — заключили в Генпрокуратуре.​