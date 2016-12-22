Пучдемон потребовал освободить арестованных каталонских политиков

Экс-президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон потребовал освободить бывших членов каталонского правительства, которых 2 ноября арестовал Верховный суд Испании. Об этом он заявил в эфире телеканала TV3.

Он подчеркнул, что считает каталонское правительство легитимным и призвал «отказаться от насилия».

Ранее Карлес Пучдемон назвал арест бывших членов правительства Каталонии «покушением на демократию». Он также высказал мнение, что такие действия властей Испании являются «ударом по выборам» в каталонский парламент, которые назначены на 21 декабря.

Экс-президент женералитета Каталонии считает, что выборы пройдут «в условиях репрессий», что является «неприемлемым в демократической Европе XXI века». «Испанское правительство отказывается от важного и необходимого диалога для решения политических проблем» и вместо этого допускает «насилие со стороны полиции и аресты», — говорил Пучдемон.

Верховный суд Испании 2 ноября отправил под арест восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе заместителя премьер-министра бывшей автономии. Их обвинили в мятеже и в злоупотреблении полномочиями. Пучдемон и еще четверо членов отправленного в отставку правительства Каталонии в настоящий момент находятся в Бельгии, на заседании они не появились. Прокурор Высшего суда призвал выдать международный ордер на их арест.

Бывших членов правительства арестовали после допроса по делу об объявлении независимости Каталонии. Главу департамента предпринимательства Санти Вилу отпустили под залог €50 тыс. из-за того, что он уволился до того, как был проведен референдум о независимости.

Каталонский парламент принял декларацию о независимости региона 27 октября по итогам референдума. Власти Испании результаты голосования признать отказались и ввели в Каталонии прямое управление. Также испанские власти отправили в отставку каталонское правительство.