Российские ВКС за неделю уничтожили свыше 950 объектов террористов

Воздушно-космические силы (ВКС) России за последнюю неделю уничтожили более 950 объектов международных террористических группировок. Об этом свидетельствуют данные инфографики, опубликованной официальной газетой Минобороны «Красная Звезда».

ВКС совершили в Сирии более 390 боевых вылетов. По информации ведомства, за неделю было обезврежено свыше 4600 взрывоопасных предметов. Согласно опубликованным данным, 14 самолетов вели воздушную разведку вдоль российских границ, а истребители российских ВКС пять раз поднимались на перехват.

Ранее, 26 октября, президент Владимир Путин заявил об освобождении от боевиков более 90% территории Сирии. Во взаимодействии с сирийскими властями и зарубежными партнерами создаются зоны деэскалации и «продвигается процесс политического урегулирования и гражданского примирения», отмечал он.

За два дня до этого министр обороны Сергей Шойгу заявил о сокращении контроля ИГ («Исламское государство», признана в России террористической и запрещена) в Сирии до 5% территории. Он напомнил, что до начала операции российских ВКС ИГ контролировала более 70% территории страны. С 2015 года в Сирии, как отмечал Шойгу, освобождено 998 городов и территория площадью 503 тыс. кв. км. В места постоянного проживания вернулись 1,1 млн человек. К настоящему времени финансовая подпитка боевиков благодаря добыче и продаже нефти в Сирии «практически прекращена», говорил он.