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Пучдемон назвал арест каталонских политиков «покушением на демократию»
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Пучдемон назвал арест каталонских политиков «покушением на демократию»
Каталония хочет независимости, 00:32
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Пучдемон назвал арест каталонских политиков «покушением на демократию»

Экс-президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что арест членов отправленного в отставку каталонского правительства является «покушением на демократию» и «ударом по выборам» в парламент Каталонии, которые состоятся 21 декабря. Об этом он сказал в эфире каталонского телеканала TV3.

По его мнению, выборы пройдут «в условиях репрессий». Такие условия — «беспрецедентные и неприемлемые в демократической Европе XXI века». «Испанское правительство отказывается от важного и необходимого диалога для решения политических проблем», вместо этого происходит «насилие со стороны полиции и аресты», подчеркнул он.

Пучдемон потребовал отпустить всех арестованных каталонских политиков. Он также подчеркнул, что считает правительство Каталонии легитимным. «Я требую прекращения политических репрессий», — заключил он.

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Верховный суд Испании отправил под арест восемь членов каталонского правительства накануне, 2 ноября. В их числе заместитель премьер-министра бывшей автономии. Политиков обвинили в мятеже и злоупотреблениями полномочиями.

Карлес Пучдемон и еще четверо членов его правительства в настоящий момент находятся в Бельгии, на заседание они не пришли. Прокурор Высшего суда призвал выдать международный ордер на их арест.

Члены правительства Каталонии были арестованы после того, как их допросили по делу об объявлении независимости региона. Главу департамента предпринимательства Санти Вилу отпустили под залог €50 тыс. из-за того, что он уволился до того, как автономия провела референдум о независимости.

Парламент Каталонии принял декларацию о независимости региона 27 октября по результатам референдума. Власти Испании отказались признать результаты голосования. Они ввели в Каталонии прямое управление и отправили в отставку местное правительство.

Теги: Испания , Каталония , демократия , Карлес Пучдемон
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