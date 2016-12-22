Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,63 57,86 EUR Нал. 68,39 67,44 USD Бирж. 58,16 -0,13 EUR Бирж. 67,80 +0,06 USD ЦБ. 58,09 -0,07 EUR ЦБ. 67,68 -0,03 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 7046,99 +306,99 ММВБ 2073,04 -0,47% РТС 1118,66 -0,69% Brent 60,71 +0,45% DJIA 23514,22 +0,34% Nasdaq 6714,10 -0,04% FTSE 7555,32 +0,90%
Подозреваемого в двойном убийстве в Москве мужчину задержали
Лента новостей
Путин и Макрон назвали недопустимым пересмотр ядерной сделки с Ираном 02 ноя, 23:33, Политика Овечкин объявил о создании движения в поддержку президента Putin Team 02 ноя, 23:11, Политика Лига Европы по футболу. «Русенборг» — «Зенит». Онлайн 02 ноя, 23:05, Спорт «Локомотив» проиграл «Шерифу» в Лиге Европы 02 ноя, 23:01, Спорт Посол США приехал в Минобороны на встречу с Шойгу 02 ноя, 22:35, Политика Дональд Трамп официально объявил имя нового главы ФРС 02 ноя, 22:30, Политика Восемь членов отправленного в отставку правительства Каталонии арестовали 02 ноя, 22:24, Политика Депутат Госдумы потребовал проверить инвесткомпанию «Норд Капитал» 02 ноя, 22:06, Финансы Собчак ответила Кадырову на предложение захоронить Ленина 02 ноя, 22:03, Общество Путь террориста номер один: о чем рассказал дневник бен Ладена 02 ноя, 21:47, Политика Российские правозащитники научат полицейских Зимбабве бороться с рабством 02 ноя, 21:46, Политика Суд арестовал счета экс-главы «Почты России» 02 ноя, 21:45, Общество КНДР назвала фальшивкой данные о гибели 200 человек на ядерных испытаниях 02 ноя, 21:42, Политика В Латвии предложили не считать участниками Второй мировой сотрудников КГБ 02 ноя, 21:40, Политика Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с главным тренером 02 ноя, 21:38, Спорт На Украине обвиняемому в госизмене журналисту продлили арест 02 ноя, 21:21, Общество Для создания нового главного банковского лоббиста привлекут кадры из ЦБ 02 ноя, 21:05, Финансы Дисквалифицированные российские лыжники подали апелляцию в арбитраж 02 ноя, 21:02, Спорт Лига Европы по футболу. «Локомотив» — «Шериф». Онлайн 02 ноя, 21:00, Спорт МИД Сербии обвинил посла Украины в попытках рассорить Белград с Москвой 02 ноя, 20:48, Политика О чем говорили на слушаниях о вмешательстве России в выборы в США 02 ноя, 20:40, Политика Бастрыкин предложил строже наказывать за задержки зарплаты 02 ноя, 20:36, Общество В Думе прокомментировали исключение из новостей Google агентства ФАН 02 ноя, 20:31, Политика На Павелецком направлении Подмосковья произошел сбой в движении поездов 02 ноя, 20:23, Общество В подмосковных Мытищах водитель на иномарке сбил сотрудника ГИБДД 02 ноя, 20:23, Общество Мединский назвал Маканина «символом современной литературы России» 02 ноя, 20:18, Общество В Подмосковье возбудили уголовное дело после проверки полигона Кучино 02 ноя, 20:14, Общество Варшава пригрозила запретить въезд украинцам с «антипольскими» взглядами 02 ноя, 20:14, Общество
Подозреваемого в двойном убийстве в Москве мужчину задержали
Общество, 02 ноя, 23:47
0
Подозреваемого в двойном убийстве в Москве мужчину задержали

Правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в двойном убийстве в квартире на севере Москвы, сообщается на сайте следственного управления СКР по столице.

Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Тела мужчины и женщины с множественными колото-резаными ранениями были найдены в квартире одного из жилых домов на Дмитровском шоссе 2 ноября.

Молодой человек 1992 года рождения ранее утверждал, что находился в квартире, однако в момент убийства спал, говорится в сообщении. «Также он сообщал следствию недостоверную информацию о присутствии еще одного человека в квартире», — отметили в СК.

В ходе расследования следователи установили, что в квартире на момент убийства не было четвертого человека. После этого молодой человек сознался в совершении преступления. В ходе допроса он рассказал следователям, что «конфликт произошел из-за возникших личных неприязненных отношений во время распития спиртных напитков». В ближайшее время будет решен вопрос об избрании против мужчины меры пресечения.

Теги: Москва , СК , убийство , мужчина
Главное
Дональд Трамп официально объявил имя нового главы ФРС Политика
Материалы по теме
СК счел поджог квартиры судьи в Москве преступлением против правосудия Общество
В торговом центре в Москве обнаружили тело мужчины Общество
В автомобиле на Варшавском шоссе в Москве обнаружили тело мужчины Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку