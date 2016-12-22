Подозреваемого в двойном убийстве в Москве мужчину задержали

Правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в двойном убийстве в квартире на севере Москвы, сообщается на сайте следственного управления СКР по столице.

Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Тела мужчины и женщины с множественными колото-резаными ранениями были найдены в квартире одного из жилых домов на Дмитровском шоссе 2 ноября.

Молодой человек 1992 года рождения ранее утверждал, что находился в квартире, однако в момент убийства спал, говорится в сообщении. «Также он сообщал следствию недостоверную информацию о присутствии еще одного человека в квартире», — отметили в СК.

В ходе расследования следователи установили, что в квартире на момент убийства не было четвертого человека. После этого молодой человек сознался в совершении преступления. В ходе допроса он рассказал следователям, что «конфликт произошел из-за возникших личных неприязненных отношений во время распития спиртных напитков». В ближайшее время будет решен вопрос об избрании против мужчины меры пресечения.