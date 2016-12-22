Собчак ответила Кадырову на предложение захоронить Ленина

Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак ответила в своем Instagram главе Чечни Рамзану Кадырову, который выступил за захоронение тела Владимира Ленина.

​«Рамзан Кадыров вслед за мной призывает похоронить Ленина. Правда, добавляет, что решать должен Путин. Решать, Рамзан Ахматович, должен не Путин. Решать должен российский народ. Решать он это должен на свободных выборах и референдумах», — написала Собчак.

Ранее 2 октября Кадыров заявил, что уже «довольно глазеть на труп Ленина» и пора похоронить его. Однако глава Чечни считает, что вопрос о захоронении Ленина должен решать президент Владимир Путин. Также Кадыров предлагает предать земле наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого хранится в музее Санкт-Петербурга.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос захоронения Ленина не стоит на повестке дня в Кремле. «Мы знаем, что высказываются разные точки зрения, общественно достаточно резонансная тема, тем не менее она не является темой повестки дня кремлевской администрации», — сказал​ он.

24 октября Собчак в интервью журналисту Юрию Дудю пообещала захоронить Ленина, если ей удастся стать главой государства.