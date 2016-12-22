Депутат Госдумы потребовал проверить инвесткомпанию «Норд Капитал»

Депутат Госдумы Николай Антошкин потребовал провести проверку инвестиционной компании «Норд Капитал». Запрос он отправил в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР). Об этом РБК сообщили в пресс-службе НАУФОР.

«Да, действительно, у нас есть обращение с просьбой проверить «Норд Капитал», — сказали в пресс-службе НАУФОР. Это 122-я проверка за год, уточнили в НАУФОР. О сути жалобы депутата в НАУФОР не сообщили.

По данным RNS, запрос депутат подал в связи с рекламой инвесткомпании, в которой обещали «среднюю ожидаемую доходность в 70–80% годовых». В самой компании «Норд Капитал» агентству заявили, что участились случаи «недобросовестной конкуренции путем распространения заведомо ложной информации». «Просим вас проверять источники и не тиражировать непроверенную информацию», — заявили в компании.

Компания «Норд Капитал» занимается разработкой стратегий управления активами на основе анализа фондового рынка, говорится на сайте компании.