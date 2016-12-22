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AliExpress запустит в России магазины виртуальной реальности
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AliExpress запустит в России магазины виртуальной реальности
Технологии и медиа, 07:00
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AliExpress запустит в России магазины виртуальной реальности
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

AliExpress вложила 12 млн руб. в сеть магазинов с элементами виртуальной реальности (VR), работа которых начнется в пятницу, 3 ноября, об этом говорится в сообщении компании (есть у РБК).

Компания разместит на территории 11 городов России специальные метки, при наведении на которые смартфона или планшета пользователю откроется магазин с виртуальными товарами в ключевых категориях — электроника, одежда и детские товары. По словам представителя компании, большая часть инвестиций пришлась на создание цифровых копий товаров.

У пользователя на смартфоне откроется изображение реального оффлайн-магазина с витринами и полками. На них будут расставлены товары, которые можно будет «взять», покрутить со всех сторон, посмотреть цену и купить.

Первыми городами, которые начнут тестировать VR-магазины, станут Екатеринбург, Омск, Челябинск и Новосибирск — там запуск состоится в пятницу, 3 ноября. В следующие два дня будут запущены точки в центральной России — в Уфе, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве. «Метки» будут расположены как в торговых центрах, так и на улице. Всего компания планирует разместить 121 метку. Каждый покупатель сможет посмотреть товар, положить в корзину и оплатить заказ в период «Всемирного дня шоппинга» или «Дня холостяка» (11 ноября). После этой даты компания будет рассматривать результаты эксперимента и примет решение о целесообразности его продолжения.

Видео: Alibaba Group / Youtube

«Были оцифрованы товары самых популярных категорий, пользователи могут «повертеть» цифровую копию товар. Для нас этот проект — возможность донести до людей простую идею о том, что Tmall (одно из подразделений AliExpress, которое работает в премиальном сегменте) и AliExpress всегда могут быть там, где удобно, даже в формате бутика. Основная задача — привлечь тех, кто еще сомневается в покупках на Tmall», — сообщил Марк Завадский, директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ.

В AliExpress рассчитывают, что конверсия в VR-магазине может достаточно высокой, прежде всего за счет того, что большинство покупателей просто из интереса попробует совершить покупку, уточняет представитель компании. «VR-павильоны мы сравниваем с открытием оффлайн-точек, где продажи не идут напрямую, но пользователь имеет возможность оценить ассортимент сам, а не только по фото», — отмечает собеседник РБК. — С учетом размещения в виртуальных павильонах товаров из ассортимента Tmall (электроника, детские товары и одежды), мы рассчитываем получить средний чек, сопоставимый с показателями лидеров в этой отрасли».

Россия — это единственная страна, где AliExpress регулярно тестирует возможность выхода в оффлайн-сегмент. В частности, у компании есть два шоу-рума в Москве — на Ленинградском вокзале и у станции метро «Теплый Стан». Кроме того, в июле стало известно о переговорах между AliExpress и «ВымпелКомом» об открытии в принадлежащих оператору салонах (работают под брендом «Билайн») своих магазинов.

В прошлом году AliExpress протестировала VR-формат в Китае, виртуализируя супермаркет Macy’s, также в канун распродажи 11 ноября. По словам представителя AliExpress, VR-магазином в Китае воспользовалось более 8 млн пользователей. Компания после этого опубликовала на Youtube видео как выглядят покупки в таком магазине.

Теги: виртуальная реальность , AliExpress , e-commerce , Tmall
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